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اشتراط موافقة "عقارات الدولة" لنفاذ حجج الاستحكام

Time منذ ساعة
Views 1852
اشتراط موافقة "عقارات الدولة" لنفاذ حجج الاستحكام

الرياض (صدى):
كشفت مصادر عدلية اليوم الخميس عن صدور توجيه من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بعدم إتخاذ أي إجراء بالموافقة او التعديل أو الإضافة لحجج الاستحكام إلا بعد موافقة لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة .

ويسري توجيه " الصمعاني " على الحجج المرفوعة للمحكمة العليا ، وتكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك من خلال تقدم أصحابها للهيئة العامة لعقارات لدولة وعند إستكمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاقه بصك الملكية وسجله وحينها تصبح واجبة النفاذ .

وكان الأمر الملكي الذي صدر في 3/ 1441 هـ قضى بعدم إستقبال المحاكم أي دعاوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض إستناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو حتى الوثائق العادية ويحتاج إلى إجراءات او إضافة ويسري الأمر على الصكوك الصادرة قبل تاريخه .

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أحدث التعليقات

omar
عاش من حبلها
omar
عاش من حبلها
نجاة محمد
الحمد لله انه تصرف مثل الكبار و سلامة والدتة
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد
الملكي
إذا خرج السومه صدقوني الاهلي بايهبط بايرجع زي الاتحاد

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