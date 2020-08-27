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شابة أمريكية تعترف بدعم تنظيم القاعدة

Time منذ ساعة
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شابة أمريكية تعترف بدعم تنظيم القاعدة

واشنطن (صدى):
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن اعتراف فتاة أمريكية بمحاولتها تقديم الدعم لتنظيم القاعدة الإرهابي.

وتدعى الفتاة " تنوزا جمال حسن " وتبلغ من العمر 22 عاما، اعترفت بأنها حاولت استمالة اثنين من الطلاب إلى دعم القاعدة، عندما كانت طالبة في جامعة بمدينة سانت بول بولاية مينيسوتا الأمريكية في عام 2017.

وتوجهت المتهمة إلى كابول للانضمام إلى صفوف التنظيم، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى أفغانستان بعد فشلها في مرور التفتيش الجمركي بمطار دبي في طريقها إلى العاصمة الأفغانية.

وفي عام 2018 حاولت الفتاة إضرام النار في مبنى الجامعة في خطوة لدعم التنظيم.

وتواجه الفتاة عقوبة السجن تصل إلى 20 عاما في حال إدانتها، بالإضافة إلى غرامة قدرها 35 ألف دولار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
مثل أغلب حكام العرب...
الحمد لله على قضاء الله وقدره
طيب
الحمد لله على قضاء الله وقدره
طيب
ابو محمد
عندنا
ابو محمد
السجون عندن أشد منهم خلوكم حياديين..

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