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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي المجنون اللي حضر الحفل
ابو عمار
ماني شايف كسر و لا جبس مجرد رابط على الركبه
raa
لماذا الجماهير عندما النادي يفوز على نادي كبير مثل الهلال او النصر ( اتكلم عن الموسم هذا ) تراهم مبسوطين وتشوفهم في كل مكان , طيب النادي قاعد يخسر من اندية متذيله الترتيب ليش انا كمشج أهلاوي ما أنقهر واناقش مع الجمهور ليش لما افوز على الهلال او النصر تلقاني في كل مكان ولما انهزم من نادي في اواخر الترتيب ماتشوفني .
عبدالله
ابو عمار، هذه نظره عنصريه قبيحه. يعني لون بشره الشخص تعطيك الحق تظلمه او تمارس عنصريه ضده؟ انا متأكد ان شكلك يقرف الكلب الجربان وقاعد تتريق على لون بشرتها.
ابو عمار
الله يرحمها

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