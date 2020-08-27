أوساكا تنسحب من بطولة هامة بسبب العنصرية: " قبل أن أكون رياضية فأنا سوداء "

وكالات (صدى):
انسحبت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا من قبل نهائي بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس احتجاجا ضد الظلم العنصري.
ورغم فوزها على الاستونية أنيت كونتافيت وتأهلها إلى قبل نهائي بطولة سينسناتي لأول مرة، قالت أوساكا، المولودة لأم يابانية وأب من هايتي: " قبل أن أكون رياضية فأنا إمرأة سوداء " .
ويأتي قرارها بعد إطلاق الشرطة النار على جيكوب بليك، وهو رجل أسود، في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الأحد الماضي.
يذكر أن نعومي واجهت مضايقات عنصرية في اليابان، حيث تصنف من الـ"هافو" وهو تصنيف للأشخاص مزدوجي العرق في اليابان، بعدما قررت والدتها الزواج من رجل أسمر.