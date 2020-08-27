" الشرق بلومبيرغ " تنفي تعيين اللبناني جاد غصن

بيروت (صدى):
بعد حالة الجدل والاستنكار التي صاحبت نبأ تعيين اللبناني جاد غصن بقناة " الشرق بلومبيرغ "، خرج نبيل الخطيب مدير عام محطة الشرق التلفزيونية، لينفي تلك الأنباء.
وقال الخطيب، الذي يعد أحد أبرز مسؤولي القناة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " .
وتابع: " معقول ما تسألون؟ تأخذون كلام رجل تعتبرونه معادي، تُقَدِّسون كلامة وتشنون حملة " .
كما أكد الصحفي البارز، حسين شبكشي، على عدم صحة النبأ أيضًا، بقوله: " علمت للتو أن جاد غصن لم يعين في قناة الشرق، وأنه غرد بذلك ويتحمل مسؤولية كلامه الذي نقلته مواقع اخبارية مختلفة. أتمنى من إدارة القناة تكذيبه رسميا ".
اقرأ أيضًا: