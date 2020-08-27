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" الشرق بلومبيرغ " تنفي تعيين اللبناني جاد غصن

Time منذ 32 دقيقة
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" الشرق بلومبيرغ " تنفي تعيين اللبناني جاد غصن

بيروت (صدى):
بعد حالة الجدل والاستنكار التي صاحبت نبأ تعيين اللبناني جاد غصن بقناة " الشرق بلومبيرغ "، خرج نبيل الخطيب مدير عام محطة الشرق التلفزيونية، لينفي تلك الأنباء.

وقال الخطيب، الذي يعد أحد أبرز مسؤولي القناة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ " .

وتابع: " معقول ما تسألون؟ تأخذون كلام رجل تعتبرونه معادي، تُقَدِّسون كلامة وتشنون حملة " .

كما أكد الصحفي البارز، حسين شبكشي، على عدم صحة النبأ أيضًا، بقوله: " ‏علمت للتو أن جاد غصن لم يعين في قناة الشرق، وأنه غرد بذلك ويتحمل مسؤولية كلامه الذي نقلته مواقع اخبارية مختلفة. أتمنى من إدارة القناة تكذيبه رسميا ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام سليم لا غبار عليه .... بعظهم يقول عي الطلاق ان تتم كرامتك والضيف يعتقد انه قال علي الطلاق فيقبل الضيف مضطر لكي لا يحدث الطلاق بين الزوجين .. المفروض ان لا يحلف الانسان الا بالله ومن حلف له بالله فيجب ان يصدقه و لا يقول ان عزيمتك بارده وانك عزمته مجامله
عبدالله
بما ان القناة سعودية ليش وضعها في دبي. يعني ايش فيها جده والا الرياض؟
ابو عمار
اوكي ممتاز جدا التوضيح
ابو عمار
اياكم والتهاون في العقوبه الموجبه لردع المنحرف والخارج عن النظام .... اتصور ان العقوبات البديله عن الجلد والسجن هي تنظيف المساجد مثلا او تنظيف الشوارع او الخدمه في المستشفى وهكذا وجميع هذه الاجرائات لا تعيد المجرم لجادة الصواب
فالح
هذا اسمه التنفس البطني العميق يساعد لمرضى كورونا ولكل انسان

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