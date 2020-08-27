الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..الخثلان يوضح حكم قول " علي الطلاق " و "علي الحرام "

Time منذ 33 دقيقة
Views 1624
Comment 1
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم قول " علي الطلاق " و "علي الحرام "

الرياض (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم الحلف بالطلاق وقول عبارتي " علي الطلاق " و" علي الحرام " .

وقال الخثلان خلال برنامج " الجواب الكافي " ،إن الحلف بالطلاق لبيان كرم الشخص دون الحاجة لذلك يعتبر تلاعبا بحدود الله.

وأضاف: " التلفظ بتلك العبارات يدل على ضعف إيمان الشخص ويعد تلاعب بحدود الله، فلو كان الشخص إيمانه قويًا ما تلاعب بحدود الله باستخدام تلك الألفاظ التي قد تحل عقد الزوجية لأتفه الأسباب " .

وتابع: " هذا كله من المنكر، ونجد في المجلس الواحد يحلف بالطلاق من أكثر من شخص وكل واحد منهم عليه أن يستفتي هل وقع الطلاق أم لا بعد التأكد من النية والقصد وغيرها من الضوابط ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
كلام سليم لا غبار عليه .... بعظهم يقول عي الطلاق ان تتم كرامتك والضيف يعتقد انه قال علي الطلاق فيقبل الضيف مضطر لكي لا يحدث الطلاق بين الزوجين .. المفروض ان لا يحلف الانسان الا بالله ومن حلف له بالله فيجب ان يصدقه و لا يقول ان عزيمتك بارده وانك عزمته مجامله
عبدالله
بما ان القناة سعودية ليش وضعها في دبي. يعني ايش فيها جده والا الرياض؟
ابو عمار
اوكي ممتاز جدا التوضيح
ابو عمار
اياكم والتهاون في العقوبه الموجبه لردع المنحرف والخارج عن النظام .... اتصور ان العقوبات البديله عن الجلد والسجن هي تنظيف المساجد مثلا او تنظيف الشوارع او الخدمه في المستشفى وهكذا وجميع هذه الاجرائات لا تعيد المجرم لجادة الصواب
فالح
هذا اسمه التنفس البطني العميق يساعد لمرضى كورونا ولكل انسان

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ دقيقة Views 1030
ترامب يطلب إجراء " اختبار منشطات " قبل مناظرته مع بايدن
ترامب يطلب إجراء " اختبار منشطات " قبل مناظرته مع بايدن
Time منذ 3 دقائق Views 1069
أوساكا تنسحب من بطولة هامة بسبب العنصرية: " قبل أن أكون رياضية فأنا سوداء "
أوساكا تنسحب من بطولة هامة بسبب العنصرية: " قبل أن أكون رياضية فأنا سوداء "
Time منذ 14 دقيقة Views 1338
السجن مدى الحياة لمرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا
السجن مدى الحياة لمرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا
Time منذ 30 دقيقة Views 1425
" الشرق بلومبيرغ " تنفي تعيين اللبناني جاد غصن
" الشرق بلومبيرغ " تنفي تعيين اللبناني جاد غصن
Time منذ 32 دقيقة Views 1528
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم قول " علي الطلاق " و "علي الحرام "
بالفيديو..الخثلان يوضح حكم قول " علي الطلاق " و "علي الحرام "
Time منذ 33 دقيقة Views 1624
أروى عمر تفتح على نفسها النار بعد مقطع عنصري
أروى عمر تفتح على نفسها النار بعد مقطع عنصري
Time منذ ساعتين Views 841
مواطنة تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها: " تعبي وين راح علي ديون ما يعلمها إلا الله "
مواطنة تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها: " تعبي وين راح علي ديون ما يعلمها إلا الله "
Time منذ ساعتين Views 2206
طفل ينقذ حياة والدته بمساعدة سيارته " اللعبة "
طفل ينقذ حياة والدته بمساعدة سيارته " اللعبة "
Time منذ ساعتين Views 750
لعب في ناديي الوحدة والأهلي " أبرز المحطات في حياة الراحل محمد حمزة "
لعب في ناديي الوحدة والأهلي " أبرز المحطات في حياة الراحل محمد حمزة "
Time منذ 3 ساعات Views 1607