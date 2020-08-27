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مواطنة تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها: " تعبي وين راح علي ديون ما يعلمها إلا الله "

Time منذ 33 دقيقة
Views 1547
مواطنة تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها: " تعبي وين راح علي ديون ما يعلمها إلا الله "

الرياض (صدى):
خرجت مواطنة في مقطع فيديو، تروي معاناتها بعد إغلاق مطعمها، طالبة المساعدة من أهل الخير.

وأوضحت المواطنة وتدعى " أم نورة " أنها تعرضت إلى ظروف صعبة بعد إغلاق مطعمها الذي كفلها 300 ألف ريال.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا جعلتها غير قادرة على دفع الإيجار المتراكم عليها والآن يطالبها صاحب العقار بمغادرة عقاره.

وقالت: " أنا مواطنة فتحت مطعم بـ 300 ألف ريال وتسلفت من كل مكان وفرحانة بالمطعم، سويت إصلاحات وجلسنا شهرين ثم جاءت جائحة كورونا وأغلقنا لمدة 6 أشهر ".

وأضافت: " طلب مني صاحب المكان المغادرة، طيب مين هيسدد لي الديون مين هيقف معايا، عليا ديون ما يعلمها إلا الله، الكهرباء هتنفصل عني الآن ما أجد في بيتي أي شيء " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اكيد استفزه وعلى شان كذا عاند البنقالي لو جايه باسلوب راح يرتدي الكمام نحن مسلمون ولابد من التخلي بأخلاق المسلمين وان نكون منصفين
ابو عمار
سبب الطلاق يكمن في عدم استعداد الاطراف لزواج واخذ الموضوع كالنزهه وبعد اكتشاف حقيقة الزواج تدب الخلافات بين الزوجين فيسارعون لطلب الطلاق .. لذلك ارى ان افضل وقت لزواج عند بلوغ الاثنين الى عمر ال 30 او 35 سنه وهذا قد يكون افضل وقت لاستمرار الزواج
ابو عمار
المسلمون يصومون يوم عاشر من محرم امتثال لما فعله الرسول علية الصلاة والسلام عندما رأى اليهود يصومون هذا اليوم وسألهم عن السبب فقال اليهود انهم يصومون شكرا لله الذي انجى موسى من فرعون فقال الرسول علية الصلاة والسلام انا اولى بموسى منكم يعني من اليهود فصامه وكان يصادف يوم السبت فقال له الصحابه ان هذا يوم لليهود يصومون فيه فقال عليه الصلا والسلام ان لحقت به في العام القادم سأصوم يوما قبله او بعده . واما الشيعه فهم يقيمون الحفلات ابتهاجا بمقتل الحسين مدعين انهم يحيون يوم مقتله والمفروض ان الحزين لا يأكل و لا يشرب و لا يرقص ولا يستمتع بالنساء في مثل هذا اليوم ولكن هذا هو دين الروافض الذين يدعون انهم يحبون اهل البيت برغم انهم هم من قتلهم في العراق وهم من دعائهم للقدوم للعراق ثم خانوا بهم وتركوهم يقتلون في المعارك . اذا هم اعداء اهل البيت الحقيقين ويتهمون غيرهم بالعداء لاهل البيت عليهم السلام
فيصل
بريطاني عندنا ياكل. اللعبه
أبو نايف
محد فيكم ظلم مثل ماظلمتني شركة الراجحي للسيارات عام ٢٠١٠ الا الان والقصه بختصار شديد رحت اسدد مخالفات حصلت سياره غريبه جمعت كل معلومه عنها لها ٨ شهور وكلت محامي رفعت دعوى نقلو السياره ع طول وارفقوني بسمه القاىمه السودا حتى والقضيه بأولها وكذبوني وعذرهم لايوجد لي اسم ولا سجل بصورة المخالفه المقدمه مع القضيه رفعو دعوى ضرر ومطالب باالتعويض بعد مارفعو الدعوى ارفقت برنت طلبو من المحامي حل المسأله وديا ا تصل بي واخبرني وبعدها اختفى وختفت القضيه ولاكن لايزال الملف كاملا معي الا الان ويطالبون بدفع قيمتها كل يوم متصلين . وحسبي الله ونعم الوكيل

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