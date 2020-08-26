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الملك سعود خلال افتتاحه مدرسة بنتها أرامكو في الدمام قبل 66 عامًا

Time منذ ساعة
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الملك سعود خلال افتتاحه مدرسة بنتها أرامكو في الدمام قبل 66 عامًا

الرياض (صدى):
في صورة نادرة ظهر الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- خلال افتتاحه أول مدرسة ابتدائية، بنتها شركة " أرامكو " في الدمام.

والتقطت الصورة عام 1373هـ - 1954م، أثناء قيام الملك بقص شريط افتتاح المدرسة، وحوله عدد من الأطفال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على سلامتهما ..
لا يهمونك انا مجنونك
مدري فقراوي ويترزز وقاط وجهة بعد وش تبغون يعني يسيبون بطل الدوري وزعيم اسيا وسيدها المطاع ويتحدثون عن فرقة ازمرلي او اطيح
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. موفقين خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
عمالة حرامية فاسدون ..
ابوبدر
هو شيء يدعو للاستغراب والتعجب فكيف لشخص يتكلم عن شخصية نفديها بارواحنا ويتم استقطابه للعمل في الامارات. يعني هل الاماراتيين يقبلون بان نعين شخص يسيىء لحكامهم لا سمح الله ؟.🤔. ولكن ننتظر ونشوف ردة فعل الاشقاء بالامارات احسن من الاستعجال في التعليق.

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