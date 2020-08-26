إيرانية تفضح انتهاكات " الملالي " في سجن النساء

طهران (صدى):
أصدرت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، التي تقضي عقوبة السجن مدة 10 أعوام، كتابا بعنوان " التعذيب الأبيض " ،لتفضح من خلاله انتهاكات النظام الإيراني وما تعانيه النساء في سجونه.
واعتقلت قوات الأمن الإيرانية عام 2015، نرجس محمدي وهي المتحدثة السابقة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران.
والكتاب عبارة عن مجموعة محادثات مع 12 ناشطة سياسية معتقلة في سجن " ايفين "، والموضوع الرئيسي لهذه المحادثات هو وضع الحبس الانفرادي في السجون كمثال للتعذيب.
ويبدأ الكتاب بمقدمة قصيرة لشيرين عبادي المحامية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إذ تؤكد أنه على الرغم من كل السلاسل التي وضعت على يدي وقدمي نرجس محمدي، ما زالت تزحف كالأسد ولهذا السبب تحاول الحكومة كسرها.
يذكر أن سجن " ايفين " الذي يخضع لحراسة مشددة من قبل جهاز الاستخبارات والحرس الثوري من " أخطر السجون في إيران ".