إعصار "لورا" يجتاح السواحل الأمريكية 

واشنطن (صدى):
أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار " لورا " اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير-سيمبسون.
وتتنبأ مركز الأعاصير أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، حيث أن سرعة رياح الإعصار بلغت 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع.
ولفت إلى أن " لورا " يتحرك حالياً في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.
وكانت الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت من خطورة " الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات " التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا.