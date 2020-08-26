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إعصار "لورا" يجتاح السواحل الأمريكية 

Time منذ ساعة
Views 1586
إعصار "لورا" يجتاح السواحل الأمريكية 

واشنطن (صدى):
أوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار " لورا " اشتد وأصبح من الدرجة الرابعة وقبل الأخيرة على مقياس سافير-سيمبسون.

وتتنبأ مركز الأعاصير أن يجتاح البلاد قبالة سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا، حيث أن سرعة رياح الإعصار بلغت 61 كم في الساعة، لكنها لا تزال في ارتفاع.

ولفت إلى أن " لورا " يتحرك حالياً في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 7.2 متر في الثانية.

وكانت الأرصاد الجوية الأمريكية حذرت من خطورة " الأمواج العاتية الكارثية والرياح القوية والفيضانات " التي ستصاحب الإعصار لدى بلوغه سواحل تكساس ولويزيانا.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
اصبح الوضع منتهي وسلامتكم
faeiz1122
ماينفع التصريحات يجب الضرب بيد من حديد لكل مسؤولين القنوات السعودية ومعاقبة الخائن اللي يوظف هؤلاء الشرذمة وترك توظيف السعوديين ومحاربتهم
ابن حزم
استدرار عطف الناس كسر حظها الليبي وجايه تتكسر عندنا بالكذب
abdul
ولايش ما يسوّيه ولي العرش ؟ مو ابنو ؟
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله

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