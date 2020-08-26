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القبض على مقيم جمع أموالًا بطريقة غير نظامية بالمدينة المنورة

Time منذ 6 دقائق
Views 1228
القبض على مقيم جمع أموالًا بطريقة غير نظامية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مقيم جمع أموالًا بطريقة غير نظامية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدَّم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر، لقيامه بجمع أموال بطريقة غير نظامية.

وأكد أنه تم ضبط بحوزته مبلغ مالي حوالي (42252) ريالاً، ومجموعة مستندات يستخدمها في الاحتيال والنصب، بالإضافة لـ (4) أجهزة كمبيوتر و (11) جوالا، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالته إلى النيابة العامة..

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أحدث التعليقات

الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
ابو رياض الحربي
مضروب مخه اسال الله العافية
سالم
مع الاسف بعض المواطنين ما عندهم غيره ولا حميه على المواطن ابن بلدك حتى لو كان غلطان على الاقل فرق بينهم يا جبان مو تصور و تشمت فيه

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