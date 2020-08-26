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شاهد.. رد فعل غير متوقع لسلطان عمان أثناء حلف نجله اليمين أمامه كوزير للشباب

Time منذ 9 دقائق
Views 1412
شاهد.. رد فعل غير متوقع لسلطان عمان أثناء حلف نجله اليمين أمامه كوزير للشباب

مسقط (صدى):
أثار سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد تفاعل كبير برد فعله أثناء تأدية نجله ذي يزن اليمين أمامه، اليوم الأربعاء.

وظهر "ذي يزن" في الفيديو وهو يدخل إلى الغرفة التي يوجد بها والده لحلف اليمين أمام عدسات المصورين التي التقطت ابتسامه جميلة غير متوقعة من السلطان؛ الذي يبدو أنه يفخر بنجله.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل ولاقى تفاعلًا واسعًا بين العمانيين، لحظة قيام “ذي يزن” نجل السلطان العماني بأداء اليمين أمام والده كوزير للشباب، وابتسام السلطان الوالد مبتهجاً ومفتخراً بولده الذي ترأس زمام حقبة وزارية هامة.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع ابتسامة السلطان العفوية أثناء حلف “ذي يزن” لليمين أمامه .

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أحدث التعليقات

الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
ابو رياض الحربي
مضروب مخه اسال الله العافية
سالم
مع الاسف بعض المواطنين ما عندهم غيره ولا حميه على المواطن ابن بلدك حتى لو كان غلطان على الاقل فرق بينهم يا جبان مو تصور و تشمت فيه

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