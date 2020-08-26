شاهد.. رد فعل غير متوقع لسلطان عمان أثناء حلف نجله اليمين أمامه كوزير للشباب

مسقط (صدى):
أثار سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد تفاعل كبير برد فعله أثناء تأدية نجله ذي يزن اليمين أمامه، اليوم الأربعاء.
وظهر "ذي يزن" في الفيديو وهو يدخل إلى الغرفة التي يوجد بها والده لحلف اليمين أمام عدسات المصورين التي التقطت ابتسامه جميلة غير متوقعة من السلطان؛ الذي يبدو أنه يفخر بنجله.
وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل ولاقى تفاعلًا واسعًا بين العمانيين، لحظة قيام “ذي يزن” نجل السلطان العماني بأداء اليمين أمام والده كوزير للشباب، وابتسام السلطان الوالد مبتهجاً ومفتخراً بولده الذي ترأس زمام حقبة وزارية هامة.
وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع ابتسامة السلطان العفوية أثناء حلف “ذي يزن” لليمين أمامه .