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وزير التعليم يناقش زيادة القبول وفتح برامج التعلّم الإلكتروني في خمس جامعات

Time منذ 17 دقيقة
Views 1395
وزير التعليم يناقش زيادة القبول وفتح برامج التعلّم الإلكتروني في خمس جامعات

الرياض (صدى):
عقد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اجتماعاً مع رؤساء الجامعات ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لمناقشة استعدادات الجامعات للعام الجامعي الجديد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، وضمان سير العملية التعليمية للطلاب والطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي أن الاجتماع ناقش زيادة القبول في التخصصات الطبية والصحية والهندسية والدبلومات التطبيقية؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية لهذه التخصصات، وتحقيق الكفاية من الكوادر البشرية، إلى جانب استعراض نسب القبول في الجامعات، والطاقة الاستيعابية لكل جامعة.

وناقش الاجتماع خطة توطين برنامج اللغة الإنجليزية للمبتعثين محلياً، الذي شاركت فيه مجموعة من الجامعات؛ بهدف تقديم تعليم متميّز في اللغة الإنجليزية، وزيادة نسبة القبول المباشر في الجامعات العالمية؛ وفق معايير اعتماد الجودة الأكاديمية، وبالتعاون مع مؤسسات دولية.

كما اُستعرض خلال الاجتماع الخطة التنفيذية الموحّدة لإعادة فتح برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم "عن بُعد"، حيث وجّه معالي وزير التعليم في وقت سابق بتشكيل لجنة لدراسة برامج التعلّم الإلكتروني والتعليم عن بُعد في خمس جامعات، حيث نُوقشت محاور الخطة ومتطلباتها ومعايير ضمان الجودة وفق حوكمة بين الجامعات، ووزارة الموارد البشرية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تناول عرضاً عن الخطة التطويرية للسنة التحضيرية،شملت تحليل الوضع الراهن، وأثره على نواتج التعلّم، وعرضاً عن دور الجامعات في تغيير ثقافة المجتمع وعلى وجه الخصوص دور الأسرة ومسؤوليتها تجاه التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.

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أحدث التعليقات

الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
ابو رياض الحربي
مضروب مخه اسال الله العافية
سالم
مع الاسف بعض المواطنين ما عندهم غيره ولا حميه على المواطن ابن بلدك حتى لو كان غلطان على الاقل فرق بينهم يا جبان مو تصور و تشمت فيه

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