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حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

Time منذ 24 دقيقة
Views 1327
حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنين تعطّل قاربُهما في عرض البحر

المدينة المنورة (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدَّم مسفر بن غنّام القريني، أنّ دوريات حرس الحدود البحرية بمنطقة المدينة المنورة تمكّنت اليوم الأربعاء، 7/ 1/ 1442هـ، من إنقاذ مواطنين تعطّل قاربهما في عرض البحر، وذلك بعد أن تلقّى مركز القيادة والسيطرة اتصالاً هاتفياً على هاتف الطوارئ (994 ) من مالك أحد القوارب، يفيد بتعطّل قاربه في عرض البحر ويطلب المساعدة في إنقاذه، وعلى الفور وُجِّهت دوريةٌ بحرية للموقع، وقامت بقطر القارب إلى مرسى مركز العزيزية، وعلى متنه مواطنان، وهما بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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أحدث التعليقات

الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
ابو رياض الحربي
مضروب مخه اسال الله العافية
سالم
مع الاسف بعض المواطنين ما عندهم غيره ولا حميه على المواطن ابن بلدك حتى لو كان غلطان على الاقل فرق بينهم يا جبان مو تصور و تشمت فيه

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