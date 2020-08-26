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الجزائر تتحدث اللغة الإنجليزية ابتداء من أكتوبر المقبل

Time منذ ساعة
Views 1700
الجزائر تتحدث اللغة الإنجليزية ابتداء من أكتوبر المقبل

الجزائر (صدى):
تبدأ الجزائر في إدخال اللغة الإنجليزية في البلاد لتصبح منافسًا للغة الفرنسية بجانب العربية أيضَا.

وترغب الحكومة الجزائرية في تعميم استخدام اللغة الإنجليزية في البلاد، وقد تجلى ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حينما أعطي الضوء الأخضر لتوفير كافة الظروف لفتح أبواب المدرسة البريطانية في الجزائر، كما نص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين.

ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة أول دفعة من المتمدرسين شهر أكتوبر القادم.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد للجزائر بهدف طويل المدى يرمى لتحرر البلاد من الهيمنة الثقافية الفرنسية، التي تسيطر على معظم القطاعات الإدارية

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أحدث التعليقات

الحمد لله على قضاء الله وقدره
قرآن جديد
ابو رياض الحربي
مضروب مخه اسال الله العافية
سالم
مع الاسف بعض المواطنين ما عندهم غيره ولا حميه على المواطن ابن بلدك حتى لو كان غلطان على الاقل فرق بينهم يا جبان مو تصور و تشمت فيه
زاير
من اسباب اشتعال الحرائق منع الذكاة ثم ارتفاع دراجات الحرارة في الموقع.
انور المالكي
لاتلومه في هالاشكال بعض يتلخبط ولايحسن التصرف

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