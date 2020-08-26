الجزائر تتحدث اللغة الإنجليزية ابتداء من أكتوبر المقبل

الجزائر (صدى):
تبدأ الجزائر في إدخال اللغة الإنجليزية في البلاد لتصبح منافسًا للغة الفرنسية بجانب العربية أيضَا.
وترغب الحكومة الجزائرية في تعميم استخدام اللغة الإنجليزية في البلاد، وقد تجلى ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حينما أعطي الضوء الأخضر لتوفير كافة الظروف لفتح أبواب المدرسة البريطانية في الجزائر، كما نص عليه الاتفاق المبرم بين البلدين.
ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة أول دفعة من المتمدرسين شهر أكتوبر القادم.
ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تعكس التوجه الجديد للجزائر بهدف طويل المدى يرمى لتحرر البلاد من الهيمنة الثقافية الفرنسية، التي تسيطر على معظم القطاعات الإدارية