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ناشطة يمنية تروي تجربتها القاسية في سجن سري لميليشيا الحوثي

Time منذ 49 دقيقة
Views 1488
ناشطة يمنية تروي تجربتها القاسية في سجن سري لميليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
روت الناشطة اليمنية عائشة محمد أحمد تجربتها القاسية التى عاشتها عندما تم اعتقالها من قبل الميليشيات الحوثية.

وذكرت، وفقا للعربية، أن "كتيبة الزينبيات" الحوثية قامت باعتقالها ونقلها في سجن سري داخل عمارة سكنية في صنعاء.

وأكدت أن نساء الحوثي قاموا بتعذيبها جسديا باستخدام الكهرباء والكابلات النحاسية والمياه الباردة لدرجة افقدتها الوعي عدة مرات.

وأضافت أن قيادي حوثي تحرش بها وعذبها جسديا ونفسيا من أجل إرغمها على الاعتراف بتهم ملفقة، مشيرة إلى أنه وعدها بالإفراج عنها مقابل تصوير فيديو تعترف فيه بعدة تهم.

وأكدت أنها اعترفت بالتهم أملا في النجاة إلا أن القيادي لم يفِ بوعده، وسجنت لأكثر من عام، إلى أن ساهمت إحدى المنظمات الدولية بالتدخل والضغط على الحوثيين للإفراج عنها.

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أحدث التعليقات

محمد
عمومآ الكلام هذا غير صحيح لانه في اجزاء في السيارة لازم الزيت يوصل لها بشكل سليم وهي علبة التروس و نظام التوجية ولاتنسى ياصاحب الخبر ناس كثير تتأخر في غيار الزيت وتكون مضخة زيت المحرك ثقيله مع تراكم الرواسب وثقل الزيت القديم لازم تدفع الزيت الى الرووس والبلوف الخ لازم يتم تشغيل السيارة دقيقتين على الاقل قبل الانطلاق بها
أبو فهد
مع الاسف هذا الخير غير صحيح .. تسخين السيارة أمر ضروري خاصة في الشتاء .. كيف ينشر هذا الخبر المغلوط ويسبب ضرر لأصحاب السيارات !؟
عبدالله القلعاء
الله يمده بالصحه والعافيه شاعر نظم شاعر قلطه يستحق الإشادة والتقدير والاحترام رجل بمعنى الكلمه دافع عن القضايا العربيه والاسلاميه تمنيت أن يكرم هذا الرجل من قبل الدوله
ابو وليد
ودي اعرف ايش الفايده من متابعه اخبار التافهين وحثاله المجتمعات -- لايمكن ات ترقى الدول وفيها مثل هذه العينات التافهه
نجاة محمد
اشوا دا عندهم و ان شاء الله مو عندنا

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