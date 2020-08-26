ناشطة يمنية تروي تجربتها القاسية في سجن سري لميليشيا الحوثي

فهمي محمد (صدى):
روت الناشطة اليمنية عائشة محمد أحمد تجربتها القاسية التى عاشتها عندما تم اعتقالها من قبل الميليشيات الحوثية.
وذكرت، وفقا للعربية، أن "كتيبة الزينبيات" الحوثية قامت باعتقالها ونقلها في سجن سري داخل عمارة سكنية في صنعاء.
وأكدت أن نساء الحوثي قاموا بتعذيبها جسديا باستخدام الكهرباء والكابلات النحاسية والمياه الباردة لدرجة افقدتها الوعي عدة مرات.
وأضافت أن قيادي حوثي تحرش بها وعذبها جسديا ونفسيا من أجل إرغمها على الاعتراف بتهم ملفقة، مشيرة إلى أنه وعدها بالإفراج عنها مقابل تصوير فيديو تعترف فيه بعدة تهم.
وأكدت أنها اعترفت بالتهم أملا في النجاة إلا أن القيادي لم يفِ بوعده، وسجنت لأكثر من عام، إلى أن ساهمت إحدى المنظمات الدولية بالتدخل والضغط على الحوثيين للإفراج عنها.