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الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1287
الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد من وظائف شاغرة للسعوديين بمسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتضمنت الوظائف المعلنة لحاملي مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية، وظيفة كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية، ومدير إدارة التغيير، ومدير مكتب تحقيق الرؤية، وأخصائي تخطيط استراتيجي.

كما تضمّنت الوظائف مسمى أخصائي تعاون دولي لحاملي المؤهلات العلمية في تخصصات؛ القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والشؤون الدولية، والاقتصاد، والمنظمات الدولية، والشؤون الدبلوماسية، والمفاوضات.

للتقديم : هنا

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أحدث التعليقات

ابو جواد
كثرة العدد الاختلاط يجيك الشخص ومعا المرافق الشخص مصاب والمرافق غير مصاب بعد ايام يجيك المرافق ويقول انا مصاب وهذا السبب في كثرة العدد مافي احتياطات اذا انت مصاب اتصل على 937 واتبع التعليمات
خالد
الفطور الجماعي مضيعه للوقت .
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
الله المستعان

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