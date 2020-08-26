الطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن عدد من وظائف شاغرة للسعوديين بمسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتضمنت الوظائف المعلنة لحاملي مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية، وظيفة كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية، ومدير إدارة التغيير، ومدير مكتب تحقيق الرؤية، وأخصائي تخطيط استراتيجي.
كما تضمّنت الوظائف مسمى أخصائي تعاون دولي لحاملي المؤهلات العلمية في تخصصات؛ القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والشؤون الدولية، والاقتصاد، والمنظمات الدولية، والشؤون الدبلوماسية، والمفاوضات.
للتقديم : هنا