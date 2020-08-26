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الزكاة والدخل : التقدم بطلب تقسيط يعفي مقدم الإقرارات من الغرامات

Time منذ 58 دقيقة
Views 1586
الزكاة والدخل : التقدم بطلب تقسيط يعفي مقدم الإقرارات من الغرامات

حمود العنزي (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على السماح للمكلفين بتعديل أي إقرارات بالزيادة سواء تم فحصها أو لم يتم فحصها من قبل.

وأشارت في سياق آخر، إلى أنه لو تم سداد الضريبة المستحقة بعد الإفصاح بحد أقصى قبل نهاية 30 سبتمبر 2020م، فلن يترتب على المبالغ المفصح عنها بالزيادة احتساب أي غرامات مستحقة، وكذلك سيتم إلغاء الغرامات إذا تم التقدم إلى الهيئة بطلب لتقسيط المبالغ المستحقة بعد التعديل على أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ نهاية المبادرة.

وأضافت أنه في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بعد الإفصاح بالكامل مع عدم التقدم بخطة تقسيط قبل تاريخ انتهاء المبادرة فتحتسب الغرامات بالكامل من تاريخ استحقاقها الأصلي، أما إذا تم سداد جزء من المبالغ المستحقة بعد الإفصاح قبل نهاية الفترة المحددة وبدون تقديم طلب التقسيط فسيتم إلغاء الغرامات الخاصة بالجزء المسدد فقط، وتحتسب الغرامات بالكامل من تاريخ استحقاقها الأصلي فقط عن الجزء غير المسدد.

وأوضحت أنه يمكن التواصل مع الهيئة لتعديل الإقرار أو تقديمه في حال كانت حالته تحت الفحص، وبعد التعديل سيتم إلغاء الغرامات بشرط سداد الضريبة المستحقة عن الإقرار بعد التعديل أو تقديم طلب تقسيط قبل نهاية 30 يونيو 2020م.

وأفادت بأنه يتم تقديم طلب التقسيط لكل نوع من الضرائب على حده ولا يمكن التقدم بطلب واحد لإجمالي المبالغ المستحقة لدى الهيئة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو جواد
كثرة العدد الاختلاط يجيك الشخص ومعا المرافق الشخص مصاب والمرافق غير مصاب بعد ايام يجيك المرافق ويقول انا مصاب وهذا السبب في كثرة العدد مافي احتياطات اذا انت مصاب اتصل على 937 واتبع التعليمات
خالد
الفطور الجماعي مضيعه للوقت .
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
الله المستعان

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