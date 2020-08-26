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شواطىء "المكيسر" لوحة فنية بمحافظة الوجه
منذ ساعة
457
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أحدث التعليقات
ابو جواد
كثرة العدد الاختلاط يجيك الشخص ومعا المرافق الشخص مصاب والمرافق غير مصاب بعد ايام يجيك المرافق ويقول انا مصاب وهذا السبب في كثرة العدد مافي احتياطات اذا انت مصاب اتصل على 937 واتبع التعليمات
خالد
الفطور الجماعي مضيعه للوقت .
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
الله المستعان
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