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بالفيديو .. متحدثة التعليم توضح أبرز تفاصيل الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي"

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. متحدثة التعليم توضح أبرز تفاصيل الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي"

عادل الحربي (صدى):
أوضحت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم، ابتسام الشهري، أبرز ما جاء في الأدلة الإرشادية لمنصة "مدرستي"، مؤكدة أن الأدلة متوفرة على موقع "باك تو سكول".

وأضافت، خلال مداخلة لها بقناة الإخبارية، أن الدليل الإرشادي للطلاب يحتوي على مجموعة من المهام والمسؤوليات والأدوار التى يجب أن يقوم بها الطالب قبل وأثناء الدراسة.

ولفتت إلى أن الدليل يوضح للطلاب طريقة تقييم أدائهم، كما يعرفه بالطريقة التى تمكنه من الحصول على التدريب، منوهة باحتواء المنصة على حقيبة تدريبية موجهة لكافة الفئات المرتبطة بالعملية التعليمية، مشيرة إلى أن هذه الحقيبة توضح طريقة استخدام المنصة.

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أحدث التعليقات

خالد
الفطور الجماعي مضيعه للوقت .
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
قصه
الحمد لله على قضاء الله وقدره
الله المستعان
Ali
نصب واحتيال غير مبرر

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