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أمانة الشرقية توضح آلية سحب المركبات المخالفة على الطرق العامة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1354
أمانة الشرقية توضح آلية سحب المركبات المخالفة على الطرق العامة

الدمام (صدى):
أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن آلية سحب المركبات على الطرق العامة تخضع لأنظمة وقواعد الإدارة العامة للمرور.

وأضاف في بيان له: " أما فيما يتعلق بالمواقف الخاضعة لرسوم الشركات المشغلة للمواقف الذكية التابعة لأمانة المنطقة الشرقية فإن المستفيد في حال عدم سداد المخالفات المترتبة عن عدم تسديد رسوم الموقف للمرة الثالثة يتم وضع قفل على أحد اطارات المركبة حتى يتم سداد جميع الغرامات اللازمة عبر القنوات المخصصة للدفع" .

وأوضح أن أمانة المنطقة الشرقية وجهت جميع الشركات المشغلة للمواقف الذكية بعدم سحب المركبات المخالفة والاكتفاء بتحرير المخالفة وفق الأنظمة والتعليمات .

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أحدث التعليقات

fares
يارب تكرمنا بعفوك ورضاك ورفع الوباء والبلاء عنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. صاروخ ارض جو ، على الفرّه ..
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه ..
عبدالله
ههههههههه واضح انهم صغار عقول. واحده سرقت اسم اختها وقامت الثانية رفعت قضيه.

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