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مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية ويهيب باتباع إرشادات السلامة

Time منذ ساعة
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مدني جازان يحذر من التقلبات والظواهر الجوية ويهيب باتباع إرشادات السلامة

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة وخاصة بالمرتفعات الجبلية وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة بنشاط في الرياح السطحية بإتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة تتسبب في أتربة مثارة وارتفاع للامواج من متر الى مترين في الاجزاء الساحلية مع تدني في مدى الرؤية تستمر حتى منتصف الليل .

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي مياه راكدة تو تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الالكترونيهنا.

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة وبمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة،متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

Moody
هههه ماشي ماشي والله
Moody
هههه ماشي ماشي والله
Moody
هههه ماشي ماشي والله
Moody
هههه ماشي ماشي والله
Moody
هههه ماشي ماشي والله

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