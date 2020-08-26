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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المدة الزمنية لظهور نتائج اللقاح الصيني ضد كورونا

Time منذ 13 دقيقة
Views 1377
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح المدة الزمنية لظهور نتائج اللقاح الصيني ضد كورونا

الرياض (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، المدة الزمنية لظهور نتائج اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد COVID19.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، خلال رده على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر اليومي لفيروس كورونا، أن مثل تلك الأبحاث والدراسات التي يتم تطبيقها في المرحلة الثالثة على آلاف الحالات حول العالم تأخذ عادةً بضعة أشهر للتأكد من احتمالية وجود فعالية ومأمونية واختبارها بشكل أكبر وذلك ما يتم التأكد حتى الآن.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة؛ فضلًا عن 1013 حالة تعافي، و33 حالة وفاة جديدة.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تكرمنا بعفوك ورضاك ورفع الوباء والبلاء عنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. صاروخ ارض جو ، على الفرّه ..
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه ..
عبدالله
ههههههههه واضح انهم صغار عقول. واحده سرقت اسم اختها وقامت الثانية رفعت قضيه.

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