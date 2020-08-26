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باب رزق جميل تعلن عن 409 وظيفة شاغرة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1580
باب رزق جميل تعلن عن 409 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة باب رزق جميل التقديم على 409 وظيفة شاغرة للعمل في عدة شركات بالقطاع الخاص في كل من " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والطائف ، والخبر " ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- فني صيانة الجوالات " المدينة المنورة ، 5 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا

2- فني صيانة جوالات " مكة المكرمة ، عدد 5 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا

3- استشاري مبيعات " المدينة المنورة عدد 10 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا

4- استشاري مبيعات " مكة المكرمة ، عدد 10 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا

5- كاشير "المدينة المنورة ، العدد 30 وظيفة ، عمل مؤقت " . هنا

6- كاشير " مكة المكرمة ، عدد 30 وظيفة ، عمل مؤقت " . هنا

7- مندوب توصيل " الطائف ، عدد 200 وظيفة ، العمل بأحد التطبيقات الشهيرة بخدمة التوصيل " . هنا

8- مندوب توصيل " مكة المكرمة "عدد 200 وظيفة ، العمل بأحد التطبيقات الشهيرة بخدمة التوصيل " . هنا

9- مندوب توصيل " الخبر ، العمل بأحد التطبيقات الشهيرة بخدمة التوصيل للعملاء " . هنا

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أحدث التعليقات

fares
يارب تكرمنا بعفوك ورضاك ورفع الوباء والبلاء عنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. صاروخ ارض جو ، على الفرّه ..
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه ..
عبدالله
ههههههههه واضح انهم صغار عقول. واحده سرقت اسم اختها وقامت الثانية رفعت قضيه.

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