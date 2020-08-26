باب رزق جميل تعلن عن 409 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة باب رزق جميل التقديم على 409 وظيفة شاغرة للعمل في عدة شركات بالقطاع الخاص في كل من " مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، والطائف ، والخبر " ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- فني صيانة الجوالات " المدينة المنورة ، 5 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا
2- فني صيانة جوالات " مكة المكرمة ، عدد 5 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا
3- استشاري مبيعات " المدينة المنورة عدد 10 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا
4- استشاري مبيعات " مكة المكرمة ، عدد 10 وظائف ، عمل مؤقت " . هنا
5- كاشير "المدينة المنورة ، العدد 30 وظيفة ، عمل مؤقت " . هنا
6- كاشير " مكة المكرمة ، عدد 30 وظيفة ، عمل مؤقت " . هنا
7- مندوب توصيل " الطائف ، عدد 200 وظيفة ، العمل بأحد التطبيقات الشهيرة بخدمة التوصيل " . هنا
8- مندوب توصيل " مكة المكرمة "عدد 200 وظيفة ، العمل بأحد التطبيقات الشهيرة بخدمة التوصيل " . هنا
9- مندوب توصيل " الخبر ، العمل بأحد التطبيقات الشهيرة بخدمة التوصيل للعملاء " . هنا