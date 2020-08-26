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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

Time منذ 3 ساعات
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.68 نقطة ليقفل عند مستوى 7955.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 360 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب، والباحة، وجاكو، ومجموعة فتيحي، والأسماك الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات البلاد، وأسمنت السعودية، ورعاية، وسليمان الحبيب، وأسمنت القصيم فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 3.30%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، وأنابيب، والأسماك، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات بوبا العربية، والمصافي، والأسماك، وفيبكو، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 13.36 نقطة ليقفل عند مستوى 8716.08 نقطة، وبتداولات بلغت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 ألف سهم تقاسمتها 603 صفقات.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تكرمنا بعفوك ورضاك ورفع الوباء والبلاء عنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. صاروخ ارض جو ، على الفرّه ..
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه ..
عبدالله
ههههههههه واضح انهم صغار عقول. واحده سرقت اسم اختها وقامت الثانية رفعت قضيه.

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