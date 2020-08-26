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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1013 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 284,945 حالة، فيما تم تسجيل 33 حالة وفاة جديدة حيث بلغ إجمال الوفيات 3755 حالة.

وأوضح ‏متحدث وزارة الصحة، أن وقوع مرض كورونا على الشخص مرتين لازال غير وارد، لافتًا إلى أن تزايد الإصابات في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات، فيما يجب على المخالطين الخضوع للعزل لمدة 14 يوما.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تكرمنا بعفوك ورضاك ورفع الوباء والبلاء عنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. صاروخ ارض جو ، على الفرّه ..
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه ..
عبدالله
ههههههههه واضح انهم صغار عقول. واحده سرقت اسم اختها وقامت الثانية رفعت قضيه.

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