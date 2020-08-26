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إصابة 9 أشخاص في حادث مروري على طريق هدى الشام بمكة

Time منذ ساعة
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إصابة 9 أشخاص في حادث مروري على طريق هدى الشام بمكة

مكة المكرمة (صدى):
شهد طريق هدى الشام بمكة المكرمة، فجر اليوم الأربعاء، حادث مروري تسبب في إصابة 9 أشخاص منهم اثنين في حالة خطيرة؛ حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة، قد تلقت فجر اليوم، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم على طريق هدى الشام في اتجاه مدركة، وبه عدد الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 5 فِرَق إسعافية.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تَبَيّن وجود 9 إصابات: منها 5 إصابات متوسطة الخطورة، وإصابتان بسيطتان، وإصابتان خطرتان؛ حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى حراء العام ومستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر بمكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

fares
يارب تكرمنا بعفوك ورضاك ورفع الوباء والبلاء عنا
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. صاروخ ارض جو ، على الفرّه ..
دآنـــــــہہ
😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
اهل العقول في راحه ..
عبدالله
ههههههههه واضح انهم صغار عقول. واحده سرقت اسم اختها وقامت الثانية رفعت قضيه.

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