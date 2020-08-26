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ساعة يد شوبارد ذات إصدار محدود بها صورة خادم الحرمين الشريفين

Time منذ 18 دقيقة
Views 298
Comment 1
ساعة يد شوبارد ذات إصدار محدود بها صورة خادم الحرمين الشريفين
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أحدث التعليقات

سلماان
لا تحاولون تقلبون الحقيقه النظره الدونيه للكاشفه اما المنقبه الكل يحترمها. والكاشفه الاغلب ينظر لها بأنها مسكينه خصوصا اللي تجي حاطه طن ميك اب الاغلب ينظر لها بأنها مسكينه تبحث عن نظرات الرجال لتشعر بالاهميه وتملى النقص اللي فيها اما المنقبه اللي لابسه عبايه ساتره وبدون عدسات وكحل هذي الجميع ينظر لها بإحترام وانها واثقه من نفسها حتى الشباب البنت الكاشفه يتجرأون عليها اما المنقبه المحترمه نفسها يحترمونها
احمد
اشتريت ارض بمصر من مؤسسة سعودية وطلعت الارض ملك دولة المصرية وانكروا بالمحكمة انهم لهم مؤسسة مع ان لهاخمس فروع بالسعوديةومعي سندات قبض سددتهاعامين بمكتبهم بمركز الجمجوم بجدةموضوع فيه تسترتجاري وعملت بلاغ بوزارةالتجارة 13111289و13093578 لامجيب وراحت فلوسي
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يشفيهم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي .. .. بس سهوم العين تذبح بدون نشاب .. .. قولة القايل // احسب الرمش ليا سلهم حنون .. اثر رمش العين ماياوي لاحد ..

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