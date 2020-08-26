وظائف طبية وإدارية شاغرة بشركة "نستلة"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة نستلة عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض وجدة وجازان ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
1- أخصائي الحسابات الرئيسية " التجارة الإلكترونية " بجدة ، ويشترط :
- بكالوريوس في " إدارة الأعمال ، التجارة الإلكترونية ، المبيعات " ، أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن سنة في التسويق والمبيعات والتجارة الإلكترونية .
- إجادة الحاسب الآلي " أوفيس " .
التقديم هنا
2 – مندوب طبي بجازان ، ويشترط :
- بكالوريوس في " الطب والتغذية ، وعلم الأحياء " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تتجوز عامين ، أو بدون خبرة .
- إجادة الإنجليزية والعربية تحدثاً وكتابة .
التقديم : هنا
2- مندوب طبي " الرياض " : بنفس شروط الوظيفة السابقة . هنا
4-مدير الحسابات الرئيسية " التجارة الإلكترونية " جدة " ، يشترط :
- درجة البكالوريوس في " إدارة الأعمال " ، أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في قطاع السلع الإستهلاكية .
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية " تحدثاً وكتابة " . هنا