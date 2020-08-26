مكافأة ضخمة للاعبي الاتحاد بعد فوزهم على الفيحاء

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر بإن إدارة نادي الاتحاد قررت تخصيص مكافأة مالية للاعبين بعد تحقيقهم الفوز على نادي الفيحاء 4-1،في الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضافت المصادر بأن الإدارة الاتحادية صرفت مبلغ 40 ألف ريال لكل لاعب، مكافأة للفوز، وابتعاد الفريق عن أي حسابات تتعلق بالهبوط وفق عكاظ.
وكان الفريق الاتحادي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيرة الفيحاء 4-1، حيثُ ساهم فهد المولد ورومارينهو في هز شباك الخصم، ونجحا في تقاسم الأهداف الـ4 التي سجلت في مرمى حارس فريق الفيحاء مسلم آل فريج على مدار شوطي المباراة.