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جامعة جدة تحدد شروط الإعتذار والتأجيل للعام الجامعي 1442/1441هـ

Time منذ 32 دقيقة
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جامعة جدة تحدد شروط الإعتذار والتأجيل للعام الجامعي 1442/1441هـ

جدة (صدى):
مع بداية السنة التحضيرية للعام الجامعي 1442/1441هـ نشرت جامعة جدة دليلا تعريفيا للطلاب تضمن تواريخ بداية الفصول الدراسية والإختبارات كما حددت طريقة التعامل مع نسبة الغياب والرسوب والإعتذارات المتكررة.

وأوضحت الجامعة بأن بداية الفصل الدراسي الأول سيكون الأحد 30/8/2020، كما تبدأ اختبارات الدور الأول 11/10/2020، كما تطرق الدليل التعريفي إلى الإجراءات الاحترازية العامة وإجراءات الدخول والخروج للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وربطت الجامعة بين الحرمان من الاختبار النهائي وزيادة نسبة الغياب عن 25% بدون عذر، وأن حالة الاعتذار والتأجيل للضرورة القصوى، تكون بطلب مقدم لعمادة القبول والتسجيل، ويتم طي القيد في حالة عدم إكمال جميع مقررات السنة التحضيرية خلال 3 فصول كحد أقصى.

وذكرت جامعة جدة أن النظام الدراسي في السنة التحضيرية ينقسم إلى فصلين دراسيين، وعلى الطالب أن يجتاز جميع المقررات الدراسية المطلوبة منه، وفي حال الرسوب أو الحرمان يحق له دراسة فصل صيفي اختياري، وترم أول إجباري لاجتياز ما تبقى له من مواد السنة التحضيرية.

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أحدث التعليقات

محمد
والله ماتجى الاعلى الضعوف!!اجمل منتزهات أبها أصبحت استثمار!!سلبت من أصحابها لتكون منتزهات وبعد فترة اما مخططات اوبوابات وماتدخل الابفلوس!!لاسلمنا ولاكرمنا.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك الخلق من حيالاتكم ..
احمد
يارب رحمتك هذا الي اقدر اقوله..... كل شي مقدر ومكتوب لاكن بالأسباب... يعني اروح اصدم في جبل واعدم نفسي والي معي واقول ربي قدر هذا!!!!!!!

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