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تفاصيل توجيه حزب الله للمدان باغتيال الحريري بتنفيذ 4 اغتيالات أخرى

Time منذ 47 دقيقة
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تفاصيل توجيه حزب الله للمدان باغتيال الحريري بتنفيذ 4 اغتيالات أخرى

بيروت (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأربعاء، أن المدان باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، سليم عياش، أحد أعضاء حزب الله، نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من ميليشيا حزب الله.

وقال مسؤولون أمنيون حاليون وسابقون من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية قولهم إن عنصر حزب الله المدان باغتيال الحريري كان عضوا في "الوحدة 121" المتخصصة بالاغتيالات؛ مضيفين: "ليس هناك شك حول إشراف حزب الله على فريق الاغتيال".

وذكر المسؤولون أربعة من الضحايا الذي سقطوا تحت سيف فريق اغتيالات حزب الله الذي شارك فيه سليم عياش، هم الضابط في الأمن الداخلي- فرع المعلومات وسام عيد الذي كان يحقق في مقتل الحريري، ووسام الحسن (رئيس شعبة المعلومات التابع للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي في لبنان، والمسؤول عن أمن الحريري).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى اللواء في الجيش اللبناني فرانسوا الحاج، والخبير الاقتصادي والوزير السابق محمد شطح؛ حيث قتلوا جميعا في تفجيرات بسيارات مفخخة بين عامي 2007 و2013.

 

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أحدث التعليقات

محمد
والله ماتجى الاعلى الضعوف!!اجمل منتزهات أبها أصبحت استثمار!!سلبت من أصحابها لتكون منتزهات وبعد فترة اما مخططات اوبوابات وماتدخل الابفلوس!!لاسلمنا ولاكرمنا.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك الخلق من حيالاتكم ..
احمد
يارب رحمتك هذا الي اقدر اقوله..... كل شي مقدر ومكتوب لاكن بالأسباب... يعني اروح اصدم في جبل واعدم نفسي والي معي واقول ربي قدر هذا!!!!!!!

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