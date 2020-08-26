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بالفيديو.. شرط الملك عبدالعزيز على شركة البترول في طريف

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. شرط الملك عبدالعزيز على شركة البترول في طريف

الرياض (صدى):
تتمتع مدينة طريف منذ القدم بمكانة عالية وأسبقية واخترت على خطوط لأنابيب الزيت؛ حيث وضع الملك عبدالعزيز - رحمه الله - شرطًا على شركة البترول التي أنشئت هناك.

وأوضح أحد أهالي طريف خلال مشاركته ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن الملك عبدالعزيز اشترط على الشركة ترفيه المواطنين وتقديم كل ما يحتاجونه من خدمات وبنية تحتية، ما جعل الشركة تقدم العديد من الخدمات لأهالي المدينة.

وأشار إلى أنه تم إنشاء مستشفى كان يعالج فيه أهل المدينة والمدن المجاورة، وكذلك سينما وشبكة كهرباء، فضلًا عن إنشاء شبكة مياه قبل إنشائها في المدن الأخرى، مبيناً سبب إطلاق الأهالي لفظ الخواجات على موظفي الشركة؛ حيث قال أن ذلك نظرًا لوجود اختلاف في ملابسهم ولغتهم عن أهالي المدينة.

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أحدث التعليقات

محمد
والله ماتجى الاعلى الضعوف!!اجمل منتزهات أبها أصبحت استثمار!!سلبت من أصحابها لتكون منتزهات وبعد فترة اما مخططات اوبوابات وماتدخل الابفلوس!!لاسلمنا ولاكرمنا.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك الخلق من حيالاتكم ..
احمد
يارب رحمتك هذا الي اقدر اقوله..... كل شي مقدر ومكتوب لاكن بالأسباب... يعني اروح اصدم في جبل واعدم نفسي والي معي واقول ربي قدر هذا!!!!!!!

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