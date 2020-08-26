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ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي

Time منذ ساعة
Views 1815
ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية برازيلية، اليوم الأربعاء، أن الوجهة المفضلة لنجم نادي برشلونة، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هي الانتقال لمانشتستر سيتي الإنجليزي، قبل بداية الموسم المقبل.

وقالت إذاعة راديو كتالونيا، أن السيتي يستعد لعرض المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الصفقة، علما بأن النجم الأرجنتيني أجرى مكالمة مع المدرب بيب جوارديولا بالأمس، للحديث عن إمكانية حدوث الصفقة.

وكان ميسي قد أرسل لبرشلونة عن طريق الفاكس، ليطلب الرحيل بشكل رسمي، مجانا؛ ليرفض النادي الكتالوني، مؤكدا أن البند الذي يتيح ذلك في عقده انتهى في شهر يونيو الماضي.

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أحدث التعليقات

محمد
والله ماتجى الاعلى الضعوف!!اجمل منتزهات أبها أصبحت استثمار!!سلبت من أصحابها لتكون منتزهات وبعد فترة اما مخططات اوبوابات وماتدخل الابفلوس!!لاسلمنا ولاكرمنا.
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
عارفين
ابو محمد 😎 ✍️
الله يفك الخلق من حيالاتكم ..
احمد
يارب رحمتك هذا الي اقدر اقوله..... كل شي مقدر ومكتوب لاكن بالأسباب... يعني اروح اصدم في جبل واعدم نفسي والي معي واقول ربي قدر هذا!!!!!!!

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