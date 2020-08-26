ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية برازيلية، اليوم الأربعاء، أن الوجهة المفضلة لنجم نادي برشلونة، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي هي الانتقال لمانشتستر سيتي الإنجليزي، قبل بداية الموسم المقبل.
وقالت إذاعة راديو كتالونيا، أن السيتي يستعد لعرض المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس في الصفقة، علما بأن النجم الأرجنتيني أجرى مكالمة مع المدرب بيب جوارديولا بالأمس، للحديث عن إمكانية حدوث الصفقة.
وكان ميسي قد أرسل لبرشلونة عن طريق الفاكس، ليطلب الرحيل بشكل رسمي، مجانا؛ ليرفض النادي الكتالوني، مؤكدا أن البند الذي يتيح ذلك في عقده انتهى في شهر يونيو الماضي.