الأعداد السابقة للصحيفة

"السعودية للكهرباء": نستثمر مبالغ طائلة لحماية البيئة والتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء

Time منذ ساعة
Views 1259
Comment 1
"السعودية للكهرباء": نستثمر مبالغ طائلة لحماية البيئة والتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء

الرياض (صدى):
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أنها تسعى في كل أعمالها، إلى تبني خيارات الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية، للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أنها تستثمر مبالغ طائلة للتحكم بالانبعاثات الملوثة للهواء والضارة بالبيئة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، وأجهزة الإحراق المطورة.

وأوضحت، أن رؤيتها البيئية "الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة"، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، وتدعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط والمحافظة على البيئة.

وأشارت إلى أنها تسعى، عبر برنامجها للتحول الاستراتيجي المتسارع، إلى تحقيق الريادة في مجال حماية البيئة على مستوى المملكة، من خلال سياستها البيئية المحدثة في العام 2019، التي تناولت تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإعادة الاستخدام والتدوير، واتخاذ تدابير التقليل من النفايات وغيرها.

وبينت أنها تستثمر مبالغ طائلة للتحكم في الانبعاثات مثل استخدام أجهزة الإحراق المطورة، التي تخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين، والمرسبات الإليكتروستاتيكية، وتقنية (Seawater FGD) الحديثة للحد من انبعاث غازات أكاسيد الكبريت الملوثة للهواء.

وأفادت أنها تنفذ مشروعات لرفع قدرات التوليد من الدورة المركبة بأكثر من 4.2 جيجاوات في مشاريع محطات توليد القصيم، ضباء، حائل، الثالثة عشر، الرابعة عشر، وعد الشمال، طيبة، وشمال القصيم، وستؤدي هذه المشروعات إلى توفير حوالي 60 مليون برميل من النفط في العام، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 25.8 مليون طن في العام، مبينة أنها والشركة السعودية لشراء الطاقة، تعملان من قرب، منذ الإعلان عن رؤية المملكة 2030، مع الجهات المعنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتطوير خططها ومبادراتها لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 27.3 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احسبه وجه فلبيني شبعان نوم🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش طيب🤔
قمر وراكب همر
يلعن ام الفضاوه يعني وش قدمت وش اخرت صدق جيزاني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ومين الي يدفع!!!

أخر الأخبار

بالصور.. الكشف عن التصميم الداخلي المذهل لـ "بريفيس السيدان" الجديدة من جيلي
بالصور.. الكشف عن التصميم الداخلي المذهل لـ "بريفيس السيدان" الجديدة من جيلي
Time منذ 18 ثانية Views 1003
ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي
ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي
Time منذ 7 دقائق Views 1076
أدلة جديدة تكشف تورط الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتي في انتحار حبيبها سوشانت سينغ
أدلة جديدة تكشف تورط الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتي في انتحار حبيبها سوشانت سينغ
Time منذ 16 دقيقة Views 1164
اختطاف «عسكري» بعد تمزيق ملابسه على يد أبيه وعمه !
اختطاف «عسكري» بعد تمزيق ملابسه على يد أبيه وعمه !
Time منذ 19 دقيقة Views 354
مشروبات تعزز عملية الهضم بعد تناول الطعام بكثرة
مشروبات تعزز عملية الهضم بعد تناول الطعام بكثرة
Time منذ 25 دقيقة Views 1310
والدة “محمد الجش” إلى رحمة الله
والدة “محمد الجش” إلى رحمة الله
Time منذ 27 دقيقة Views 1184
بالفيديو.. مواطن يتمكن من عد الخطوات من جازان إلى الرياض
بالفيديو.. مواطن يتمكن من عد الخطوات من جازان إلى الرياض
Time منذ 29 دقيقة Views 1621
تفاصيل فاعلية علاج كوفيد 19 ببلازما الدم
تفاصيل فاعلية علاج كوفيد 19 ببلازما الدم
Time منذ 38 دقيقة Views 1368
موافقة «عقارات الدولة» شرط إحالة صكوك تملك الأراضي للمحاكم
موافقة «عقارات الدولة» شرط إحالة صكوك تملك الأراضي للمحاكم
Time منذ 44 دقيقة Views 1725
حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى النصر
حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى النصر
Time منذ 50 دقيقة Views 1709