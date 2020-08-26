تفاصيل فاعلية علاج كوفيد 19 ببلازما الدم

وكالات (صدى):
لم يحسم بعد ما إن كان علاج فيروس كورونا ببلازما الدم فعال من عدمه، فبعد ان سمحت الولايات المتحدة بصفة عاجلة بنقل بلازما الدم من أشخاص شفيوا من المرض إلى مرضى يعالجون منه بالمستشفى إلا أن منظمة الصحة العالمية ، فجرت ، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن التجارب الدولية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا باستخدام بلازما الدم "غير قاطعة". ودعت الصحة العالمية الجميع لتقييم الآثار الجانبية لعلاج الفيروس الغامض ببلازما الدم.
ويعتقد أن البلازما (مصل الدم) يحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكوفيد-19 في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للإصابة بالوباء، فيما لا يزال السؤال معلقا هل العلاج بالبلازما فعال وآمن أم السماح به يعود لأسباب سياسية.
وتأتي تفاصيل اللجوء إلى البلازما بأن الشخص عندما يصاب بكوفيد-19، يُنتج جسمه أجسامًا مضادة لمحاربة فيروس كورونا المستجد المسبب له. وتتركز الأجسام المضادة في البلازما، الجزء السائل من الدم، ثم يقوم العلاج الذي سُمح به، الأحد، على أخذ أجسام مضادة من أشخاص أصيبوا بالعدوى لكنهم تعافوا، مما يُسمى بلازما النقاهة، وحقنها في المرضى، وجُربت هذه الطريقة لأول مرة في عام 1892 لمكافحة الدفتيريا، ثم ضد الأنفلونزا الإسبانية في عام 1918، إلا أنه حتى الآن لا يوجد إجابة قاطعة تفيد بأنه آمن .