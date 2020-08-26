الأعداد السابقة للصحيفة

موافقة «عقارات الدولة» شرط إحالة صكوك تملك الأراضي للمحاكم

Time منذ 44 دقيقة
Views 1725
Comment 1
موافقة «عقارات الدولة» شرط إحالة صكوك تملك الأراضي للمحاكم

الرياض (صدى):
قالت مصادر بأن المحكمة العليا اشترطت موافقة عقارات الدولة ، لقبول المحاكم طلبات تتعلق بإثبات تملك الأراضي، أو وضع اليد أو الوثائق العادية وأي أجراءات أخرى تتطلب التعديل والإضافة على الصكوك.

وأوضحت المصادر بأن المحكمة وجهت ، بعدم قبول المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك الأراضى استنادًا إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على الصكوك، حيث ألزمت بإحالة أي طلب لإضافة أي إجراءات على الصكوك، إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بحيث يتقدم أصحابها إلى الهيئة لإكمال الإجراءات اللازمة، ومن ثم يحال الطلب إلى المحكمة المختصة بحسب أخبار 24.

وتابعت المصادر بأن القرار ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبل القرار، سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو قديمة وتحتاج إلى تعديل أو إكمال إجراءات نظامية أو إضافة بيانات ناقصة، أيا كان نوع الإجراء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احسبه وجه فلبيني شبعان نوم🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش طيب🤔
قمر وراكب همر
يلعن ام الفضاوه يعني وش قدمت وش اخرت صدق جيزاني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ومين الي يدفع!!!

أخر الأخبار

بالصور.. الكشف عن التصميم الداخلي المذهل لـ "بريفيس السيدان" الجديدة من جيلي
بالصور.. الكشف عن التصميم الداخلي المذهل لـ "بريفيس السيدان" الجديدة من جيلي
Time منذ 4 ثواني Views 999
ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي
ميسي يفضل الانضمام إلى مانشستر سيتي
Time منذ 7 دقائق Views 1074
أدلة جديدة تكشف تورط الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتي في انتحار حبيبها سوشانت سينغ
أدلة جديدة تكشف تورط الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتي في انتحار حبيبها سوشانت سينغ
Time منذ 16 دقيقة Views 1164
اختطاف «عسكري» بعد تمزيق ملابسه على يد أبيه وعمه !
اختطاف «عسكري» بعد تمزيق ملابسه على يد أبيه وعمه !
Time منذ 19 دقيقة Views 354
مشروبات تعزز عملية الهضم بعد تناول الطعام بكثرة
مشروبات تعزز عملية الهضم بعد تناول الطعام بكثرة
Time منذ 24 دقيقة Views 1306
والدة “محمد الجش” إلى رحمة الله
والدة “محمد الجش” إلى رحمة الله
Time منذ 26 دقيقة Views 1184
بالفيديو.. مواطن يتمكن من عد الخطوات من جازان إلى الرياض
بالفيديو.. مواطن يتمكن من عد الخطوات من جازان إلى الرياض
Time منذ 28 دقيقة Views 1618
تفاصيل فاعلية علاج كوفيد 19 ببلازما الدم
تفاصيل فاعلية علاج كوفيد 19 ببلازما الدم
Time منذ 38 دقيقة Views 1367
موافقة «عقارات الدولة» شرط إحالة صكوك تملك الأراضي للمحاكم
موافقة «عقارات الدولة» شرط إحالة صكوك تملك الأراضي للمحاكم
Time منذ 44 دقيقة Views 1725
حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى النصر
حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى النصر
Time منذ 50 دقيقة Views 1709