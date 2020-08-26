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حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى النصر

Time منذ 50 دقيقة
Views 1709
حقيقة عودة فرجاني ساسي إلى النصر

ماجد محمد (صدى):
كشف مهند بوعون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي محترف النصر السابق ونجم الزمالك المصري الحالي، اليوم الأربعاء، حقيقة عودة اللاعب إلى دوري المحترفين والانضمام لصفوف النصر.

وأكد بوعون، أن موكله يرغب في الاستمرار مع الزمالك لأطول فترة ممكنة، قائلًا: «العلاقة رائعة بين إدارة النادي بقيادة مرتضى منصور ونجله أمير المشرف على الكرة، وبين ساسي».

وتابع : «ساسي مرتاح نفسيًّا ويشعر أنه ابن الزمالك، ومنسجم بشكل كبير مع الفريق الأبيض، ولديه الرغبة في البقاء، خاصةً أنه يلعب بفريق كبير في مصر وإفريقيا»، مضيفًا: «لم أقل إن ساسي ليس لديه الرغبة في تجديد عقده مع الزمالك مطلقًا، وفوجئت بنشر خبر يحمل هذا المعنى على لساني».

واستطرد: «ساسي لم يطلب وضع شروط جزائية، ولم يتم الحديث عن هذه التفاصيل، لكن هناك اتفاق مبدئي على التجديد»؛ مردفًا: «ساسي ليس لديه أي مستحقات مالية متأخرة، ولا توجد أي خلافات بهذا الصدد.. واللاعب لم يتحدث في هذه الأمور».

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احسبه وجه فلبيني شبعان نوم🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش طيب🤔
قمر وراكب همر
يلعن ام الفضاوه يعني وش قدمت وش اخرت صدق جيزاني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ومين الي يدفع!!!

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