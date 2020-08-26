وظائف شاغرة بشركة الراجحي للخدمات الإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الراجحي للخدمات الإدارية باب التقديم على 4 وظائف إدارية شاغرة للرجال عبر برنامج تمهير ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض .
- المسمى الوظيفي : أخصائي موارد بشرية .
- الشروط :
1- أن يكون المتقدم من المواطنين .
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " .
3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل " قطاع خاص أو حكومة " .
4- أن تشير سجلات التأمينات إلى عدم التأمين عليه آخر 6 أشهر .
5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً .
وحول موعد التقديم ، قالت الشركة أنه متاح اليوم الأربعاء 26 / أغسطس / 2020 ، وحتى يوم الجمعة 25 / سبتمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .