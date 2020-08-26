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وظائف شاغرة بشركة الراجحي للخدمات الإدارية

Time منذ ساعة
Views 1849
وظائف شاغرة بشركة الراجحي للخدمات الإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة الراجحي للخدمات الإدارية باب التقديم على 4 وظائف إدارية شاغرة للرجال عبر برنامج تمهير ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض .

- المسمى الوظيفي : أخصائي موارد بشرية .

- الشروط :

1- أن يكون المتقدم من المواطنين .

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في " الموارد البشرية ، إدارة الأعمال " .

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل " قطاع خاص أو حكومة " .

4- أن تشير سجلات التأمينات إلى عدم التأمين عليه آخر 6 أشهر .

5- ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً .

وحول موعد التقديم ، قالت الشركة أنه متاح اليوم الأربعاء 26 / أغسطس / 2020 ، وحتى يوم الجمعة 25 / سبتمبر / 2020 م ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احسبه وجه فلبيني شبعان نوم🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش طيب🤔
قمر وراكب همر
يلعن ام الفضاوه يعني وش قدمت وش اخرت صدق جيزاني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ومين الي يدفع!!!

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