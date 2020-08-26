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83% من الدعاوى بالمحاكم العمالية في مكة والرياض والشرقية

Time منذ ساعة
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83% من الدعاوى بالمحاكم العمالية في مكة والرياض والشرقية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن إجمالي عدد الدعاوى الواردة للدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولى خلال شهر ذي القعدة الماضي؛ حيث وصل عدد القضايا العمالية نحو 4375 قضية.

ويأتي ذلك بانخفاض قدره 0.6% عن القضايا الواردة في الشهر نفسه من عام 1440هــ؛ فيما تراوح العدد اليومي لعدد القضايا الواردة بين 43 و497 قضية في اليوم، بمتوسط 199 قضية يومياً، وجاءت نسبة 83% من إجمالي القضايا الواردة في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.

وتباينت القضايا العمالية التي نظرتها المحاكم خلال ذي القعدة بين اعتراض، وحقوق، وأجور، ومستندات ووثائق، وتعويضات، ودعاوى أخرى؛ حيث حصدت دعاوى الأجور نسبة 37% من إجمالي عدد الدعاوى، في حين بلغت نسبة الدعاوى الأخرى 49%.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
احسبه وجه فلبيني شبعان نوم🤣🤣🤣🤣
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
وليش طيب🤔
قمر وراكب همر
يلعن ام الفضاوه يعني وش قدمت وش اخرت صدق جيزاني
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ومين الي يدفع!!!

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