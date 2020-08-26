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مكافحة التستر: إعفاء المخالفين من العقوبات بشرط تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوم

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مكافحة التستر: إعفاء المخالفين من العقوبات بشرط تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوم

الرياض (صدى):
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بأنه يمكن إعفاء المتورطين في جرائم "تستر" من العقوبات بشرط التقدم لوزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعهم خلال 180 يوما من تاريخ النفاذ

وتابع البرنامج بانه في حال التقدم بالطلب سيتم إعفائهم من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، كما شدد النظام على وجوب المحافظة على هوية المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية.

ويذكر بأن النظام الجديد للبرنامج الوطني لمكافحة التستر ، نص على مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها قيام وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة بتخصيص مبلغ مالي لها لدعم جهود مكافحة التستر وتشجيع نمو المنشآت الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال المعلومات والسجلات .

والمتوقع أن ينفذ نظام تستر الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، بعد 180 يوما من النشر، وأن تكون إجراءات الضبط سرية، ولا يجوز الإفصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات والبيانات والوثائق الخاصة بالمنشآت إلا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لأحكام الأنظمة والقواعد ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

تركي ابن حميد
يغيرن خلق الله.... والله وتا الله انها كانت اجمل قبل العمليات وبالذات في مسلسل الفطين...يا مثبت العقل والدين سبحانك.
سوالف
كل فتاه نزعت الحجاب او دعة لنزع الحجاب او ظهرت تتكلم على المنقبات بسخريه ذنبها سوف تحملينه على ظهرك يوم القيام /عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ: سُحْقًا، سُحْقًا، لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي» (رواه البخاري: 6212، ومسلم: 2290).
فيص
ليش تلعن هذا قانون والقانون فوق الجميع كل الادله ضده ادعي له بالفرج فقانونهم مافيه يمه ارحميني حتي لو تدخل ترامب وهذا الفارق بين قانونهم وبين من يدعي الاسلام ولايطبق جاب كل المحامين واعتاهم مافيه امل يعني لابسه لابسه وان كان مظلوم ينصره الله لو عنرنا وتم اطلاق صراحه ح تقول جزاخم الله خير
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
🤔🤔🤔🤔🤔

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