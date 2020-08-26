توقيف 7 قضاة عن العمل وإحالتهم للتحقيق بتهمة غسل أموال في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
قرر المجلس الأعلى للقضاء في الكويت أمس الثلاثاء، إيقاف سبعة قضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق للاشتباه بتعاملات لهم مع شبكة المتهم الإيراني فؤاد صالحي المحبوس حاليا بتهمة غسل أموال، وتجارة الخمور والرشوة.
وتم كشف علاقة هؤلاء القضاة بالشبكة وزعيمها الإيراني فؤاد صالحي بعد تفريغ هاتف صالحي والعثور على رسائل بينهم.
وكان عدد من النشطاء قد تداولوا اسم المستشار أنور العنزي وذكروا أنه من بين القضاة المحالين إلى التحقيق، وهو ما نفاه العنزي بحديث مع ”القبس“ مؤكداً عدم صلته بهذه القضية نهائياً وبأنه متقاعد من القضاء.
وتم ضبط شبكة فؤاد الإيراني أثناء عملية مداهمة مواقع عدة للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم: أربعة أفراد إلى جانب فؤاد الإيراني، منهم كويتيان، ومصري، وعراقي يحمل جنسية أوروبية.