شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسيطر على السلطة

بيونغيانغ (صدى):
كشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونغ كيونغ دو، أمس الثلاثاء، أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هي من تسيطر على السلطة في البلاد الآن.
وأفاد الوزير، بأن كيم فوض بعض الأدوار والمسؤوليات لمساعديه، لكن في الوقت نفسه يعتقد أن كيم جونغ أون مازال يحافظ على سيطرته الوحيدة على الحزب والنظام والجيش.
وأضاف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، أنه لا يرصد أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن" كوريا الشمالية تواصل تطوير صاروخ باليستي، يطلق من غواصات (SLBM) قبالة ساحلها الشرقي".
وترددت في الفترة الماضية مزاعم عن تدهور صحة كيم، وصلت في بعضها إلى حد إعلان وفاته، وهو ما نفاه كازبك تايسايف، منسق مجموعة مجلس الدوما للتعاون مع كوريا الشمالية.