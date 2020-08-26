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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسيطر على السلطة

Time منذ 9 دقائق
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شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسيطر على السلطة

بيونغيانغ (صدى):
كشف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، جونغ كيونغ دو، أمس الثلاثاء، أن كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هي من تسيطر على السلطة في البلاد الآن.

وأفاد الوزير، بأن كيم فوض بعض الأدوار والمسؤوليات لمساعديه، لكن في الوقت نفسه يعتقد أن كيم جونغ أون مازال يحافظ على سيطرته الوحيدة على الحزب والنظام والجيش.

وأضاف وزير الدفاع الكوري الجنوبي، أنه لا يرصد أي نشاط غير عادي في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن" كوريا الشمالية تواصل تطوير صاروخ باليستي، يطلق من غواصات (SLBM) قبالة ساحلها الشرقي".

وترددت في الفترة الماضية مزاعم عن تدهور صحة كيم، وصلت في بعضها إلى حد إعلان وفاته، وهو ما نفاه كازبك تايسايف، منسق مجموعة مجلس الدوما للتعاون مع كوريا الشمالية.

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أحدث التعليقات

raa
هههههههههههههههههههه والله بعض الناس ماله حل , اللي يقول قديمه وووالي يقول كذب ,,, والي دخل الفيزياء بالكيمياء بالاحياء بمدري أيش سوى نفسه دكتور او مستشار ,,,,, أنا عن نفسي ماكذب الرجال ولا أصدقه ولا أذمه ولا ألعنه ولا شي ,,,,, رح وجرب بنفسك وشف قبل انك تكذب او تسب كلها بتكس وعصا وجرب وأمنهى الموضوع .
بوصالح
بدأت تنحسر وظائف الرجال
نجاة محمد
ربنا معاكم مع هذا الخائن و تتخلصون منه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. مبروك وهنيئاً لك ايها المجد المخلص .. وفقك الله .. آمين ..
نجاة محمد
فعلا نشف ريقنا بس المهم بالنهاية اخذنا الثلاث نقاط و ربنا يوفق ادواردو

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