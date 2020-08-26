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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 45 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران ، المدينة المنورة، مكة المكرمة ،جازان) فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 -40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

raa
هههههههههههههههههههه والله بعض الناس ماله حل , اللي يقول قديمه وووالي يقول كذب ,,, والي دخل الفيزياء بالكيمياء بالاحياء بمدري أيش سوى نفسه دكتور او مستشار ,,,,, أنا عن نفسي ماكذب الرجال ولا أصدقه ولا أذمه ولا ألعنه ولا شي ,,,,, رح وجرب بنفسك وشف قبل انك تكذب او تسب كلها بتكس وعصا وجرب وأمنهى الموضوع .
بوصالح
بدأت تنحسر وظائف الرجال
نجاة محمد
ربنا معاكم مع هذا الخائن و تتخلصون منه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. مبروك وهنيئاً لك ايها المجد المخلص .. وفقك الله .. آمين ..
نجاة محمد
فعلا نشف ريقنا بس المهم بالنهاية اخذنا الثلاث نقاط و ربنا يوفق ادواردو

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