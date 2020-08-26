تركيا تشهد قفزة في أعداد الإصابة بكورونا

أنقرة (صدى):
قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو مسجلة 1502 حالة.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن 24 شخصا آخرين توفوا بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6163 حالة.
وطبقا للإحصاء الإجمالي الرسمي أصيب بالمرض في تركيا أكثر من 261 ألف شخص.
وأصيب وزير الاقتصاد الأسبق والمعارض علي باباجان بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أرفع سياسي تركي يصاب بالفيروس.
وارتفع إجمالي الإصابات اليومية الجديدة في تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد.