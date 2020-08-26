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تركيا تشهد قفزة في أعداد الإصابة بكورونا

Time منذ ساعة
Views 1605
تركيا تشهد قفزة في أعداد الإصابة بكورونا

أنقرة (صدى):
قفزت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في تركيا إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو مسجلة 1502 حالة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة، إن 24 شخصا آخرين توفوا بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 6163 حالة.

وطبقا للإحصاء الإجمالي الرسمي أصيب بالمرض في تركيا أكثر من 261 ألف شخص.

وأصيب وزير الاقتصاد الأسبق والمعارض علي باباجان بفيروس كورونا، ليصبح بذلك أرفع سياسي تركي يصاب بالفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات اليومية الجديدة في تركيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع تراجع الحكومة عن إجراءات كبح التفشي من أجل دعم الاقتصاد.

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أحدث التعليقات

raa
هههههههههههههههههههه والله بعض الناس ماله حل , اللي يقول قديمه وووالي يقول كذب ,,, والي دخل الفيزياء بالكيمياء بالاحياء بمدري أيش سوى نفسه دكتور او مستشار ,,,,, أنا عن نفسي ماكذب الرجال ولا أصدقه ولا أذمه ولا ألعنه ولا شي ,,,,, رح وجرب بنفسك وشف قبل انك تكذب او تسب كلها بتكس وعصا وجرب وأمنهى الموضوع .
بوصالح
بدأت تنحسر وظائف الرجال
نجاة محمد
ربنا معاكم مع هذا الخائن و تتخلصون منه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. مبروك وهنيئاً لك ايها المجد المخلص .. وفقك الله .. آمين ..
نجاة محمد
فعلا نشف ريقنا بس المهم بالنهاية اخذنا الثلاث نقاط و ربنا يوفق ادواردو

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