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إيناس الحنطي بعد اتهامها بالدعوة للتبرج: " وش اللي قاعد يصير! "

Time منذ ساعة
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إيناس الحنطي بعد اتهامها بالدعوة للتبرج: " وش اللي قاعد يصير! "

الرياض (صدى):
علقت المواطنة إيناس الحنطي، على الاتهامات التي تم توجيهها لها بأنها تدعو الفتيات للتبرج، في مقطع فيديو تحدثت فيه عن النقاب.

وقالت الحنطي، إنها ظهرت في مقطع الفيديو للتعبير عن وجهة نظرها، واعتبرت من ينبهها على خطأ تقع فيه ويهديها للطريق الصحيح أو يهديها حسنات بهجومه عليها، " نعمة " من الله لها.

وأرفقت إيناس الحنطي، تعليقها بمجموعة من الرسائل التي وصلتها من منتقبات اشتكين مما يعانين منه عند التعامل معهن أو عند دخولهن أحد المطاعم.

ونشرت إيناس الحنطي مضمون رسالة وصلتها من منتقبة أخرى تقول لها: " ما تدرين عن وضع المنتقبات والإحساس بالدونية من تعامل الآخرين "، ومنتقبة أخرى تقول إنها منتقبة وترتدي العباءة ولم يحدث أن أحست بنظرة دونية.

وأضافت: " بناء على ذلك طلبت رأي المتابعين "، ثم ردّت على رسالة بقولها: " سبحان الله أنا هذي نظرتي إنه المنتقبة لها هيبة واحترام أكثر لأن الدين أصلًا هيبة والستر هيبة، انصدمت من التعليقات!! وش اللي قاعد يصير في المجتمع؟ معقول صرنا كذا " .

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أحدث التعليقات

raa
هههههههههههههههههههه والله بعض الناس ماله حل , اللي يقول قديمه وووالي يقول كذب ,,, والي دخل الفيزياء بالكيمياء بالاحياء بمدري أيش سوى نفسه دكتور او مستشار ,,,,, أنا عن نفسي ماكذب الرجال ولا أصدقه ولا أذمه ولا ألعنه ولا شي ,,,,, رح وجرب بنفسك وشف قبل انك تكذب او تسب كلها بتكس وعصا وجرب وأمنهى الموضوع .
بوصالح
بدأت تنحسر وظائف الرجال
نجاة محمد
ربنا معاكم مع هذا الخائن و تتخلصون منه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله .. .. مبروك وهنيئاً لك ايها المجد المخلص .. وفقك الله .. آمين ..
نجاة محمد
فعلا نشف ريقنا بس المهم بالنهاية اخذنا الثلاث نقاط و ربنا يوفق ادواردو

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