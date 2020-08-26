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بالفيديو..أحد العمالة المخالفة يفر تاركًا محله أثناء مداهمة وزارة التجارة

Time منذ دقيقة
Views 1028
بالفيديو..أحد العمالة المخالفة يفر تاركًا محله أثناء مداهمة وزارة التجارة

الرياض (صدى):
بالتزامن مع الحملة الرقابية التي نفذتها وزارة التجارة بالتعاون مع شرطة الرياض وهيئة الزكاة والدخل على أسواق الكمبيوتر بالرياض، كشف أحد أفراد الفريق الرقابي لوزارة التجارة أن أحد العاملين فرَّ من السوق فور ملاحظته لقدوم الحملة، تاركًا المحل بكل محتوياته.

وكشف عضو بالفريق الرقابي لهيئة الزكاة والدخل في الحملة أنه تم رصد عدد من مخالفات التهرب الضريبي وعدم الإخطار بالسجلات الضريبية وغيرها.

يذكر أنه تم ضبط عمالة مخالفة تعمل لحسابها الخاص، بالإضافة إلى منتجات مجهولة المصدر، وتمت الإطاحة بمستودع لصناعة وتعبئة حبر الطابعات.

وتم رصد عدد من مخالفات التهرب الضريبي وعدم الإخطار بالسجلات الضريبية وغيرها.

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أحدث التعليقات

السيف
على الله بس
عبدالعزيز
والله حسبي الله ونعم الوكيل اخر زمان 😑🤐
نجاة محمد
ربنا يوفقك في ناديك الجديد و كفيت ووفيت مع الهلال و سوف بفتقدك جمهور الهلال
ابو عمار
لعنة الله عليهم يماطلون بقبول الافراج عنه عجل الله بالفرج عنه
ابو عمار
الارض تمتص الطاقه الكهربائيه من جسم الانسان ولكن لا يمكن توليد شعله كهربائيه بنفس الطريقه التي استعملها الرجل ولو كانت طريقته صحيحه لشتعلت اقدامه اثناء المشي

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