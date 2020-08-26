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المتظاهرون يصلون لمنزل السراج

Time منذ ساعة
Views 1748
المتظاهرون يصلون لمنزل السراج

طرابلس (صدى):
وثقت مجموعة من الصور وصول المظاهرات المنددة بسياسة حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، لمقر رئاسة الحكومة ومنزل فايز السراج.

وأفادت مصادر بأن المتظاهرين قطعوا اجتماعا للسراج عقده مساء الثلاثاء، مع وفد دولي وصل لمقر الحكومة للتباحث مع السراج في آخر تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية.

ووصل المتظاهرون إلى مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد مناوشات مع عناصر مسلحة تتبع داخلية الوفاق.

وتجمهر جزء من المتظاهرين بالشارع الذي يتواجد به منزل السراج احتجاجا على كلمته والتي وصف فيها المتظاهرين بالمندسين.

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أحدث التعليقات

السيف
على الله بس
عبدالعزيز
والله حسبي الله ونعم الوكيل اخر زمان 😑🤐
نجاة محمد
ربنا يوفقك في ناديك الجديد و كفيت ووفيت مع الهلال و سوف بفتقدك جمهور الهلال
ابو عمار
لعنة الله عليهم يماطلون بقبول الافراج عنه عجل الله بالفرج عنه
ابو عمار
الارض تمتص الطاقه الكهربائيه من جسم الانسان ولكن لا يمكن توليد شعله كهربائيه بنفس الطريقه التي استعملها الرجل ولو كانت طريقته صحيحه لشتعلت اقدامه اثناء المشي

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