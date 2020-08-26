المتظاهرون يصلون لمنزل السراج

طرابلس (صدى):
وثقت مجموعة من الصور وصول المظاهرات المنددة بسياسة حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، لمقر رئاسة الحكومة ومنزل فايز السراج.
وأفادت مصادر بأن المتظاهرين قطعوا اجتماعا للسراج عقده مساء الثلاثاء، مع وفد دولي وصل لمقر الحكومة للتباحث مع السراج في آخر تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية.
ووصل المتظاهرون إلى مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بعد مناوشات مع عناصر مسلحة تتبع داخلية الوفاق.
وتجمهر جزء من المتظاهرين بالشارع الذي يتواجد به منزل السراج احتجاجا على كلمته والتي وصف فيها المتظاهرين بالمندسين.
اقرأ أيضًا: