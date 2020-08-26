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بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو..«المصلح» يوضح حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام 

عادل الحربي (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام.

وأضاف المصلح خلال حواره ببرنامج يستفتونك عبر قناة الرسالة:" لا يجوز للموظف في الجهات  العامة أو الخاصة أن يخل بما تعاقد عليه مع أصحاب العمل ولا يعتذر ".

وشدد المصلح، قائلا:" يجب على الموظف ألا يلتزم أو يعتذر عن الخروج أثناء الدوام أو بعد الدوام من أجل زيارات لأصحابهم ".

وتابع:" الموظفون الذين يحدد لهم وقت للعمل والحضور في هذا الوقت يجب عليهم الالتزام بالتعاقد من زمنه ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اذا كان العمل متوقف كليا في هذه الجهه العامه او الخاصه فلماذا يحضر الموظفون بدون فايده بل قد يسببون ازدحام وارباك للعماله التي تقوم بصيانة المكان فالمفروض على الاداره ان تتخذ القرار المناسب لمثل هذه الحالات كأن تقلل عدد الحضور او تمنحهم اجازه حتى انتهاء العمل
ابوبدر
الشاعر الكبير خلف بن هذال استحق بجداره ان يكون شاعر المملكه وهو احد رجالاتها ولاينسى دوره في مجال الشعر وطريقته المتميزه احبه الناس فأحبه الله واحسن خاتمته
دكتور رايق بن فايق
ممكن ان يتحول وضع هذه العمالة إلى وضع نظامي تدفع رسوم محددة تدخل خزينة الدولة ويكون عملهم مصرح وعلني ثانيا يحق لهم صرف المبالغ داخل الدولة فقط ولايتم التحويل إلا نسب محددة يتم الاتفاق عليها حسب الدخل وتلتزم البنوك بذلك ثالثا هذه العمالة مفيدة لدخل المواطن بحيث انها تستاجر محل في عقار مواطن وتستاجر سكن كذلك ويكون كل شئ ظاهر ويبقى السوق سوق متوهج ومتحرك ومنافس
الوان
ظلموه مايشبهه لا في الصوت ولا في الصوره
الوان
في الحقيقه ظلمو الفنان محمد عبده لا يشبه لا في الصوت ولا في الصوره رغم ان الصوت اللي في الفديو كان يشبه صوت الفنان محمد عبده

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