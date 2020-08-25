الهلال يقدم عرض للألماني ماريو غوتزه بـ 7 ملايين يورو

ماجد محمد (صدى):
ذكر موقع " توتو ميركاتو" الإيطالي، أن نادي الهلال تقدم بعرض إلى صانع الألعاب الألماني ماريو غوتزه.
وكشف التقرير أن الهلال عرض راتب 7 ملايين يورو على ماريو غوتزه، نجم بوروسيا دورتموند السابق، لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى غوتزه هو الهدف الرئيسي للنادي في حال رحيل سيبستيان جوفينكو.
ورحل ماريو غوتزه عن صفوف دورتموند بنهاية الموسم الحالي، وهو الآن بدون فريق، ويحق له الانتقال إلى أي وجهة بشكل مجاني.
يذكر أن اللاعب رفض عرض ديفيد بيكهام، مالك إنتر ميامي، بشأن الانتقال للعب في فريقه الأمريكي خلال الموسم المقبل.